القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي: صمت الحكومة الحالية ازاء مقتل زينب الخزعلي ليس بجديد

اعتبر القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الأربعاء، أن صمت الرئاسات الثلاث حول مقتل الطفلة زينب الخزعلي غير مبرر وعدم الخروج بموقف امر ليس بجديد

وقال الفتلاوي في حديث لـ /المعلومة/، أنه "بعد مقتل الطفلة زينب الخزعلي بنيران القوات الامريكية لم نجد من يدافع عنها أو يطالب بفتح تحقيق بحق الجانب الأمريكي الذي من تسبب بإراقة دماء العراقيين"، مشيراً إلى انه "على البرلمان أن يكون له موقف من الاعتداءات المتكررة التي تمارسها القوات الامريكية داخل العراق".

وأضاف، أن " ان هنالك خنوع وخضوع من بعض الساسة الذين لم يصدر منهم أي موقف تجاه مقتل الطفلة في حين تتعالى أصواتهم في المواقف الأخرى".

وتابع، أن "هنالك اجندات تتحكم في بعض السياسيين الذين باعوا ضمائرهم مقابل مصالح الشخصية والمكاسب الأخرى".

وكانت الفتاة زينب عصام الخزعلي استشهدت، امس الثلاثاء، اثر تعرضها لرصاصة أميركية قرب مطار بغداد الدولي، مما اثار موجة غضب عارمة إزاء الممارسات الأميركية رغم اعلان واشنطن تحول مهمتها من قتالية الى استشارية.