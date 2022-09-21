المحكمة الاتحادية تلغي تكليف وزير النفط بمهام ادارة الشركة الوطنية

أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، حكما بإلغاء تكليف وزير النفط بمهام ادارة شركة النفط الوطنية.

وذكرت المحكمة في بيان انها "تحكم بعدم صحة الفقرتين (2) و (3) من قراري مجلس الوزراء رقم ( 109) لسنة 2020 والقرار ( 211) لسنة 2021 والغائها الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط ( احسان عبد الجبار ) برئاستها .

وترى المحكمة وفق البيان:

1- ان عدم ايجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته ملك لجميع ابناء الشعب من قبل الجهات المكلفة قانوناً بذلك يمثل خرقاً لأحكام المادة ( 27 / اولاً ) من الدستور وان عدم تحقيق ذلك يؤدي الى غياب العدالة الاجتماعية وغياب الانتماء الوطني تجاه الدولة

2- ان عدم صيانة المال العام يؤدي الى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية وفقاً لما هو مرسوم لها في المواد ( 29- 36 ) من الدستور .