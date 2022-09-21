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التربية تُحدد سنوات الرسوب بالمدارس المسائية للثالث المتوسط والسادس الاعدادي


حددت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، سنوات الرسوب في المدارس المسائية للصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي.

وذكر بيان للوزارة انها "اصدرت تعليمات تخص سنوات الرسوب في المدارس المسائية للصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي للعام الدراسي 2022 – 2023".

وأوضح البيان، ان "التعليمات نصحت على عدم السماح للطلبة الذين رسبوا سنتين متتاليتين في الصف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بالمدارس الثانوية النهارية (العامة والمهنية) الدوام سنة ثالثة في تلك المدارس ويسمح لهم الدوام في المدارس المسائية وتكون سنة الرسوب فيها سنة واحد فقط" .

وأضاف، "يحق لطلبة الصفين الثالث المتوسط والسادس الاعدادي في المدارس الثانوية المسائية (الراسبين) للعام الدراسي 2021 – 2022، والاعوام السابقة التقديم للامتحانات الخارجية للعام الدراسي 2022 – 2023"

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