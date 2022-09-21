النزاهة تستدعي الممثل القانوني لوزارة المالية بشأن "أرض مخالفة"

وجهت هيئة النزاهة الاتحادية، كتاب استدعاء إلى الدائرة القانونية التابعة لوزارة المالية، حول قطعتي أرض مخالفتين.

وقالت الهيئة، بحسب الكتاب إنه "قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 11 أيلول 2022 تبليغ ممثلكم القانوني بالحضور الى مديرية تحقيق بغداد الكائن في (الكرادة / بارك السعدون/ خلف هيئة المسح الجيولوجي) لتدوين أقواله بخصوص موضوع بيع القطعتين المرقمتين (7/68/20 داودي) و (2087/3094 الرباط الكبير) خلافاً للضوابط والقوانين المعمول بها وبالسرعة الممكنة".