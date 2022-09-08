بالوثيقة.. أمر وزاري بتعيين خريجي المعاهد الطبية التقنية ومعهد الصحة العالي

، أصدرت وزارة الصحة، أمراً وزارياً بتعيين خريجي المعاهد الطبية التقنية ومعهد الصحة العالي.
وبحسب وثيقة تضمنت “استنادا الى كتاب مجلس الخدمة الاتحادي الخاص بتعيين المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية وموافقة وزير الصحة هاني موسى العقابي أصدرت الدائرة الادارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة أمر وزاري بتعيين خريجي المعاهد الطبية التقنية ومعهد الصحة العالي في مركز الوزارة/ مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة”
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