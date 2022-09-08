اللكاش يطالب بإلغاء كافة الاستثناءات التي حصل عليها حزب البعث بعد ٢٠٠٣

طالب النائب السابق، محمد اللكاش، اليوم الخميس، بإلغاء كافة الاستثناءات التي حصل عليها أعضاء حزب البعث المحظور بعد عام ٢٠٠٣ التي تم بموجبها إعادتهم الى جميع مفاصل الدولة بمباركة احزاب السلطة الحاكمة.

قال اللكاش في بيان ان “هناك الآلاف من البعثيين من أعضاء حزب البعث المحظور وبدرجات حزبية متعدده تمت إعادتهم الى مفاصل الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية (الأمنية و التعليمية والتربوية والدبلوماسية وشبكة الاعلام العراقي……. وغيرها)”.

واضاف ان “وقد حصل الكثير منهم على مناصب رفيعة في مؤسسات الدولة ومشترك بعمليات فساد مالي واداري كبيرين بل البعض منهم يجاهر بانتمائه الى هذا الحزب المحظور وكانوا عامل أساسي في عدم استقرار البلد ومشاركتهم بالعمليات الإرهابية التي نفذتها العصابات الإرهابية بعد عام ٢٠٠٣ والى يومنا هذا وكذلك كان لهم دور أساسي بالفوضى التى شهدها البلد عام ٢٠١٩“.

يذكر بان هيئة الحشد الشعبي أعلنت اليوم بانها تمكنت من الإطاحة بشبكة فاعلة من أعضاء حزب البعث المحظور ( قطرية – فروع–شعب–فرق) في محافظات كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وبابل والمثنى والديوانية لإحباط مخطط معاد ضد امن البلد وزيارة الأربعين يقوده حزب البعث المحظور.

فيما قال مصدر مطلع ان الخلية البعثية الاجرامية كانت لديها اتصالات مع قيادات كبيرة وفاعلة تابعةالى جهة حزبية لها اتباع كثر وهذه الاتصالات كانت منذ فترة طويلة حيث اتفقوا على القيام بانقلاب في العراق ولكن يقظة ابناء وابرار الحشد الشعبي حالت دون ذلك مشيرا الى ان وثائق كثيرة تشير الى هذه الاتصالات وبالاسماء الصريحة .