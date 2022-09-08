العامري يناقش مع سفير فرنسا خطوات الإسراع في تشكيل الحكومة

بحث زعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، مع السفير الفرنسي في العراق “إيريك شوفاليه”، ملفي تشكيل الحكومة وتطوير العلاقات بين البلدين.

وذكر مكتب العامري في بيان أن “الأخير استقبل في مكتبه ببغداد شوفاليه وبحث معه الوضع السياسي والخطوات العملية للاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة فضلا عن مناقشة العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها”.

واثنى السفير الفرنسي وفق البيان “على جهود الحاج العامري في مساعيه لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة”، مؤكدا في الوقت نفسه ان “بلاده على استعداد تام لأي وساطة من أجل الخروج من الأزمة السياسية”.