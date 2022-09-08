يقوده حزب "البعث" الصدامي الاجرامي.. ابطال الحشد الشعبي يحبطون مخطط إرهابي لاستهداف الزوار في 4 محافظات

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، احباط مخطط إرهابي لاستهداف زيارة الأربعين في أربع محافظات يقوده حزب "البعث".

وقالت الهيئة في بيان انه "وبجهد استخباري عال ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية، انطلق الحشد الشعبي بنداء لبيك يا حسين لتنفيذ عملية استباقية واسعة بإسم ( الردع الثانية) تم من خلالها احباط مخطط معاد ضد أمن بلدنا وزيارة الأربعين يقوده حزب "البعث المحظور" في محافظات ( كربلاء المقدسة، بابل، المثني، الديوانية)، حيث تمكن أبطال الهيئة من الإطاحة بشبكة فاعلة منهم أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب".

وأضاف البيان انه "تم التعامل مع المعتقلين وفق الإجراءات القانونية أصوليا وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".