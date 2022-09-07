لازالت المواقع الحاقدة مستمرة باكاذببها ..... شرطة النجف تنفي اعتقال عصابة ايرانية في المحافظة

فندت مديرية شرطة النجف الاشرف، اليوم الأربعاء، مزاعم تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حول اعتقال عصابة سرقة إيرانية بالجرم المشهود.

وقالت المديرية في بيان إن "الخبر المنشور والمتداول حول اعتقال عصابة سرقة إيرانية وبالجرم المشهود مزيفاً وكاذباً".

وأشارت إلى أن "الغاية منه الاساءة الى الزائرين من جمهورية ايران الإسلامية"، داعية إلى "توخي الدقة والحذر من مروجي الاشاعات الكاذبة التي تستهدف زائري اربعينية الأمام الحسين عليه السلام"، مشددة على أن "الأجهزة الأمنية ستتعامل بشدة مع هؤلاء وفق القانون".