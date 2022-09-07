الأمن النيابية تشدد على ضرورة كشف الجهات التي تستهدف شركات الانترنيت

شددت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء، على ضرورة كشف الجهات التي تستهدف شركات الانترنيت من خلال التفجيرات امامها او قربها.

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، في حديث صحفي، ان “الجهات الأمنية المختصة مطالبة اولاً بتوفير كامل الحماية لشركات الانترنيت، كما انها مطالبة بكشف الجهات التي تعمل على استهداف هذه الشركات خلال الفترة لمعرفة الأسباب والاهداف من هكذا اعمال إجرامية وارهابية”.

وبين وتوت ان “الحكومة العراقية والجهات المختصة عليها منع أي اعمال تحاول اثارة الفوضى الأمنية، بعمليات استهداف شركات الانترنيت وغيرها من المقرات الاهلية والتجارية لا تخلو من اجندات اثارة الفوضى الأمنية”.