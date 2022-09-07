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عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي : الصدر ليس مرجعا وهو يتعامل مع السياسة سياسياً


رأى عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي، اليوم الاربعاء، ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يتعامل مع السياسة سياسياً، فيما بين انه ليس مرجعا دينيا.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “مقتدى الصدر لم يخرج من عالم السياسة الى هذه اللحظة كلما اعطي امر الانسحاب يردفه في اليوم الاخر بتصريح و هذا التصريح اما يعتبر هو قائداً سياسيا او هو مرجعاً دينيا فلذلك هناك بعض الامور التي يطرحها السيد مقتدى الصدر في العلن وليس الخفاء يعني في العلن يقول انا اعتزلت النظام السياسي وبعد 24 ساعه يصدر تغريدات وبيانات ويتشرط فيها على الحكومة العراقية والمجلس الوزاري وهيئة الحشد هذا هو النظام السياسي والتدخل في الحكومة يعتبر من العمل السياسة حصرا“. 

واضاف انه “واما اذا كان يتعامل مع المجتمع كمرجعية فيجب ان يكون هنالك اعتماد لمرجعيته في باقي المرجعيات الدينية ولايوجد لدينا مشكلة اذا يتصدر السيد الصدر كمرجع ويقول انا مرجع ويظهر مالديه من نية وسوف تتبعه بعض الناس والشخصيات من المجتمع لكن في الوقت الحالي السيد الصدر ليس مرجعا وهو يتعامل مع السياسة سياسياً“.

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