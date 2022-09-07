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المحكمة الاتحادية ترد دعوى حل البرلمان
الأخبار
المحكمة الاتحادية: اختصاصاتنا محددة بالدستور وحل البرلمان ليس من ضمنها
وكالة انباء براثا
40
2022-09-07
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