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قانوني : المحكمة الاتحادية امام خيارين مصيريين بشأن دعوى حل البرلمان


 بين الخبير القانوني، جبار الشويلي، اليوم الاربعاء ان المحكمة الاتحادية امام خيارين مصيريين بشأن دعوى حل البرلمان .

وقال الشويلي في حديث صحفي، ان” المحكمة الاتحادية اليوم ستصدر واحد من اهم القرارات في تاريخها ,وذلك من خلال النظر بدعوى حل البرلمان من عدمه” مبينا انها امام قرار مصيري “.

واضاف ان ” المحكمة الاتحادية لاتذهب الى اكثر من هذين القرارين :،اما التوصية لمجلس النواب بحل نفسه بنفسه وذلك وفق الفقرات للمادة ٦٤ من الدستور بأن يقدم ثلث اعضاء مجلس النواب طلبا لحل المجلس والتصويت بالاغلبية المطلقة على هذا القرار وبالتالي سيتم تحديد موعد اخر لاجراء الانتخابات”.

وتابع: “الحل الاخر بما ان المحكمة الاتحادية سلطة ولها الولاية العامة على المؤسسات الدستورية في العراق فانها قد تميل الى حل البرلمان من خلال قرار يصدر منها وذلك بسبب عدم انتخاب رئيس الجمهورية وعدم تشكيل حكومة دائمة في هذه الفترة، وبالتالي هذا يعد اهمال وقصور في عمل مجلس النواب واخلاله بالنصوص الدستورية الثابتة “.

واوضح ان ” هذه الاسباب قد تبيح للمحكمة لما لها من سلطة وولاية عامة الى حل البرلمان ومن ثم تصدر بعد ذلك توصيات لاجراء انتخابات جديدة في موعد تحدده المحكمة الاتحادية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية الاخرى التي لها علاقة بالعملية الانتخابية وكذلك المفوضية العليا المستقلة”.

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