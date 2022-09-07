جهاز مكافحة الإرهاب يقتل 3 من إرهابيي داعـش بعملية في سلسلة جبال مكحول

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، عن تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من قتل 3 من إرهابيي داعـش بعملية في سلسلة جبال مكحول.

وقال رسول في بيان ان “جهاز مُكافحة الإرهاب نفذ عملية بطولية ناجحة في سلسلة جبال مكحول شمالي مُحافظة صلاح الدين، حيث باشر الشجعان بهذا الواجب في منطقة معقدة جغرافيًا، مما جعل العدو يستغلها لتنفيذ عملياته الإرهابية”.

وأضاف رسول أنه “بعد الرصد الدقيق وبإسناد من القوة الجوية العراقية تمكن أبطالنا في جهاز مكافحة الإرهاب من قتل 3 من الإرهابيين من عصابات داعـش ومداهمة مضافاتهم والتي عُثر فيها على كمية من الأعتدة والأسلحة والمراسلات وأجهزة الطاقة الشمسية”.

وشدد رسول على أن “جهاز مُكافحة الإرهـاب يتحرك بصمت ويضرب مجاميع الإرهـاب بقوة، ونؤكد أنه مهما طال نفس الإرهـاب سيكون نفسنا أطول للوصول إلى عراق آمن ومُستقر”.