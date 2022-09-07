بوتين يوجه انتقاداً لاذعاً لأمريكا: دمرت العراق وتتخيل نفسها "اله"!

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، انتقادات حادة للولايات المتحدة الأميركية التي قال إنها تتخيل نفسها "إلها"، فيما أكد انها دمرت العراق دون أي دور يذكر للقانون الدولي.

وقال بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، أن "القانون الدولي دائما ما يتم انتهاكه"، مشيرا إلى أن "ما يقال بشأن أن روسيا تنتهك القانون الدولي ليس صحيحا على الإطلاق".

وتساءل: "من بدأ الحرب في العراق، دون أي قرارات من الأمم المتحدة؟ من دمر يوغوسلافيا وشن حربا في وسط أوروبا وقصف بلغراد؟ لم يتذكر أحد حينها مبادئ القانون الدولي. في العراق قاموا بتدمير البلد وكان ذلك كل شيء! نفس الشيء بالنسبة ل‍ليبيا، لقد سحقوا ليبيا، فأين كان القانون الدولي؟ الجميع يفهم من يقوم بذلك، ويفهم أنه لا يتوافق مع القانون الدولي، وبالتالي يتحدثون عن بعض القواعد بعيدة الاحتمال. فما هي هذه القواعد؟ من وضعها؟ وما منشؤها؟ فليعيشوا إذن وفقا لها."

وأوضح الرئيس الروسي: " المستقبل أكثر عدلا، حيث لا ينبغي الاستناد إلى إملاءات دولة واحدة، خاصة إذا ما كانت تتخيل نفسها "إلها"، ويرى ضرورة معاملة جميع الدول على قدم المساواة، بغض النظر عن الإقليم والوضع الاقتصادي وما شابه ذلك، كما يرى أهمية الارتكاز إلى مبادئ القانون الدولي، لا "القواعد" التي نخترعها لأنفسنا، مشددا على أن ذلك كله يتعلق باستقرار النظام العالمي، وهو ما كافحت روسيا دائما من أجله، وأكد على أن "روسيا مستعدة للتعاون مع كل الدول التي تريد ذلك".