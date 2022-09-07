الدفاع المدني تنقذ 42 نزيلاً بسبب حريق بفندق في كربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، انقاذ 42 نزيلا بحريق فندق في محافظة كربلاء، مبينة أن الحريق سجل اصابات عديدة وخسائر بشرية.

ْوذكرت المديرية في بيان، ان "فرقنا استبسلت واستنفرت جهدها الالي والبشري الإنقاذ نزلاء فندق (قصر جرش) المكون من ستة طوابق والمغلف بالأليكبوند مخالفة لتعليمات السلامة في منطقة ساحة التربية وسط محافظة كربلاء".

وأضافت: "حيث جاهدت فرقنا بإنقاذ 42 نزيلا متعددي الجنسية وعهدت إلى إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرؤى للمصابين الذي بلغ عددهم 20 إصابة اختناق قبل نقلهم الى المستشفى، مع انتشال جثة امرأتي أحدهما عراقية والأخرى إيرانية الجنسية بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد والتبريد داخل طوابق الفندق".

واشار البيان الى أن "المديرية سجلت إصابات بين صفوف رجال الدفاع المدني نتيجة كثافة الانبعاثات الغازية السامة"، مبينا ان "الدفاع المدني طلبت بفتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية؛ لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الفندق المخالف لتعليمات السلامة الصادرة من المديرية".