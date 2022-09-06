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سياسي: الاطار مُصرّ على انهاء مهام حكومة الكاظمي


اكد المحلل السياسي رياض الوحيلي، اليوم الثلاثاء، ان الاطار التنسيقي يسعى لانهاء عمل حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي وانهاء الازمة السياسية الحالية من خلال اللجوء الى الحوار. 

وقال الوحيلي في تصريح ل /المعلومة/، إن "مبادرات الاطار التنسيقي الاخيرة ركزت بشكل اساسي على انهاء عمل حكومة تصريف الاعمال كشرط اساسي لانهاء الازمة السياسية والمضي قدما في اكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية". 

واضاف، ان "الاطار التنسيقي يحث القوى الكردية على اختيار شخصية توافقية لمنصب رئيس الجمهورية مقبولة من الحزبين الكرديين الرئيسيين".  

واشار الوحيلي الى ان "ما يمر به العراق من تحديات وازمات سياسية وغيرها يتطلب وجود حكومة كاملة الصلاحية قادرة على تلبية طموحات المواطن".

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