تصديق اقوال المتهم بجريمة قتل موقوف داخل استئناف نينوى

صدقت محكمة تحقيق الموصل الأيمن، اليوم الثلاثاء، اقوال المتهم عن جريمة قتل متهم موقوف داخل مبنى رئاسة محكمة استئناف نينوى، وتوقيف احد المحامين وحماية المنشآت في المحكمة ومنتسبي الشرطة القضائية المكلفين بحماية المتهم الموقوف.

وذكر إعلام القضاء في بيان أن "المتهم الذي تم توقيفه استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات اعترف اعترافا مفصلا بجريمته".

وأضاف أنه "تم توقيف احد المحامين لقيامه بتقديم تسهيلات للمتهم ساعدته في ارتكاب الجريمة استنادا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات، لافتا إلى أنه "تم توقيف منتسبي الشرطة القضائية المكلفين بحماية المتهم الموقوف ومنتسبي حماية المنشات في المحكمة لاهمالهم باداء واجباتهم وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات".

واشار الى انه "لازال التحقيق مستمراً في القضية".