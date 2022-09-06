الاطاحة بأثنين من ابرز مروجي المخدرات في الفلوجة

اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار ، الثلاثاء، عن الاطاحة باثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية تعقب مروجي ومتعاطي الحبوب المخدرة في المحافظة.

وقال كسار في تصريح ل/ المعلومة/، إن "قوة امنية من مفرزة قسم المخدرات والمؤثرات العقيلة احدى تشكيلات قيادة شرطة الانبار نفذت حملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخبارية دقيقة افادت بوجود اثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة في احياء مدينة الفلوجة، حيث تم تطويق المكان المستهدف واعتقالهما ".

واضاف ان" القوات الامنية ضبطت بحوزة المستهدفين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة نوع كبتاجون يرومون المتاجرة بها داخل مدن الانبار".

وأشار كسار الى ان "القوات الامنية رصت حركة المستهدفين وقامت باعتقالهما دون وقوع أي مقاومة تذكر".