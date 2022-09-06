حشد الانبار يوضح طبيعة الاجراءات على حدود كربلاء المقدسة

اوضح امر اللواء الاول في قيادة الحشد الشعبي في محافظة الانبار العميد صلاح العيساوي ، الثلاثاء ، طبيعة الاجراءات الامنية المشددة التي اتخذتها القوات الامنية على حدود محافظة كربلاء المقدسة من الجهة الغربية للمحافظة .

وقال العيساوي في تصريح ل / المعلومة/ ان " اجتماعا امنيا عقد في مقر قوات الحشد الشعبي في قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، ضم عدد من القيادات الامنية بحضور قيادات من الحشد الشعبي لمناقشة الوضع الامني في المناطق الغربية القريبة من حدود محافظة كربلاء المقدسة والعمل على اعداد خطة امنية لتأمين مراسيم زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) للحيلولة دون وقوع اي خرق امني ".

واضاف ان" تعزيزات امنية وصلت الى المناطق الغربية القريبة من حدود محافظة كربلاء المقدسة لإحباط اي محاولة تسلل من قبل عناصر التنظيم الاجرامي من المناطق الغربية باتجاه مدن المحافظة".

وأوضح العيساوي، أن "قوات من الحشد الشعبي نشرت نقاط امنية جديدة مع نصب خيم يتواجد فيها منتسبي قوات الحشد لحماية حدود المحافظة من اي اعتداء ارهابي يستهدف زوار اربعينية الحسين (ع)"، مؤكدا ان "القوات الامنية اعادة انتشار قواتها على كافة مناطق غربي محافظة الانبار باتجاه حدود محافظة كربلاء المقدسة ".