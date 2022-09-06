أمريكا تنقل مدرعات عسكرية من سوريا إلى العراق

نقلت القوات الأمريكية، يوم الثلاثاء، مدرعات عسكرية من قاعدتها في ريف محافظة الحسكة السورية إلى شمال العراق عبر معبر الوليد.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، "أخرجت القوات الأمريكية لليوم الثاني على التوالي، أكثر من 20 مدرعة عسكرية من صوامع تل علو بريف الحسكة الشمالي الشرقي عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قاعدة لها في شمال العراق".

وأخرجت القوات الأمريكية أمس رتلًا مؤلفًا من 31 آلية بينها شاحنات وصهاريج معبأة بالنفط ترافقها 3 سيارات دفع رباعي غادرت باتجاه قواعدها في شمال العراق.