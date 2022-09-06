النائب عن الاطار رفيق الصالحي يؤكد تمسك الاطار بالسوداني

اكد النائب عن الاطار التنسيقي، رفيق الصالحي، الاحد، تسمك الاطار في مرشحه لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، مبينا ان السوداني لم يسجل اي خلاف مع التيار الصدري .

وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الاجتماع الاخير لقادة الاطار التنسيقي جدد للمرة العاشرة الاصرار على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة".

واضاف ان "التصريحات عن استبداله وطرح عدة شخصيات بديلة عارية عن الصحة تماما كون السوداني مدعوم من اغلب القوى السياسية ومرحب به في المنصب".

واوضح الصالحي، ان "خلاف التيار الصدري والاطار التنسيقي ليس له علاقة بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة بل ولم تشترط الكتلة الصدرية استبدال السوداني كما اشاعته بعض وسائل الاعلام".

وتستمر الخلافات السياسية بين قطبي القوى الشيعية الاطار التنسيقي والتيار الصدري بسبب بعض النقاط سيما اجراء الانتخابات المبكرة وموعدها واليات تشكيل الحكومة منذ عدة اشهر.