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قوة امنية تعتقل القيادي في سرايا السلام المدعو كفاح الكريطي بتهمة قتل احد متظاهري تشرين في الديوانية


تمكنت قوة من تشكيلات شرطة الديوانية اليوم الاثنين من اعتقال القيادي في سرايا السلام كفاح الكريطي.

وذكر بيان لشرطة الديوانية انه “تمكنت تشكيلات شرطة الديوانية القتالية من القاء القبض على أحد المتهمين والمطلوب بقضايا مختلفة وفقا لمذكرات أوامر القاء القبض الصادرة من القضاء.

واضافت ان “عملية القبض تمت بعد رصد وتحري لحظة تواجده في مديرية البلدية فيما تم وعلى الفور توقيفه من قبل قاضي التحقيق تمهيدا لأحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق معه.

يذكر ان الكريطي متهم بقتل احد متظاهري تشرين

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قوة امنية تعتقل القيادي في سرايا السلام المدعو كفاح الكريطي بتهمة قتل احد متظاهري تشرين في الديوانية
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