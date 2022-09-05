القوات الامنية تحاصر٦٠ داعشيا مختبئين في الصحراء الغربية بالانبار

كشف مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار، الأثنين، ان القوات الامنية حاصرت نحو ٦٠ داعشيا مختبئين داخل احدى السرادق (الربانية) في مناطق صحراء الانبار الغربية.

وقال المصدر ان "قوة امنية من الجيش وافواج طوارئ شرطة الانبار مسنودة بقوة من الحشد العشائري داهمت منطقة صحراء قضاء راوه غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت باختباء نحو 60 داعشيا داخل احدى السرادق الربانية في المناطق المستهدفة يرمون القيام بعمليات ارهابية".

واضاف ان "القوة قامت بعملية غلق فتحتي السرادق بكميات كبيرة من التراب ومحاصرة من فيه تمهيدا لاستسلامهم او قتلهم، مبينا ان "السرادق ذات مسافة كبيرة يكفي لاختباء اعداد كبيرة من عناصر التنظيم الاجرامي وهو من السرادق الربانية اي دون تدخل عناصر التنظيم الاجرامي بأنشائه وكان يستخدمه المهربين في عهد النظام المقبور في عمليات خزن المواشي والمواد الغذائية ويصعب الوصول اليه كونه يقع في مناطق ذات تضاريس معقدة، مؤكدا ان المناطق المستهدفة تحوي على سرادق عديدة تعد من ابرز مواقع ارتكاز التنظيم الاجرامي".

يشار الى ان مصدر امني في محافظة الانبار، قد اكد في وقت سابق العثور على 4 جثث لعناصر التنظيم الاجرامي داخل نفق سري في صحراء قضاء راوه بعد استهدافه من قبل قوة امنية ".