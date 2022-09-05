النائب هادي السلامي يكشف صفقة اختلاس بقيمة 63 مليار دينار في احدى الوزارات

كشف النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الاثنين، عن صفقة اختلاس لوزارة الكهرباء بلغت 63 مليار دينار من الاموال الخاصة بالجباية.

وقال السلامي في حديث صحفي، إنه "تم تسليم الوثائق التي تثبت اختلاس أموال الجباية في وزارة الكهرباء الى جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية من اجل التحقيق ومحاسبة المتورطين فيها".

وأضاف، أن "ان الدعوى الان في محكمة تحقيق الكرخ لاتخاذ الإجراءات القانونية، وسنتابع القضية الى النهاية لحين الكشف عن المختلسين والمتورطين في هذا الملف".

وتابع، أنه "تم الكشف عن هذه القضية عن طريق تقارير هيئة النزاهة وجاري العمل على العديد من الملفات والقضايا التي يشوبها الفساد في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بعد التزام الصمت مقبل المتنفذين على الكثير من صفقات الفساد ".

يشار الى إن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها تورط وزارة الكهرباء في ملفات فساد كبرى تحال إلى القضاء وهذا ما سبب الكثير من المعاناة التي يعيشها الشعب العراقي جراء ضعف البنية التحتية للكهرباء في العراق.