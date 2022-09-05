عودة الجثث المجهولة ... العثور على جثتين مجهولتي الهوية في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بالعثور على جثتين مجهولتي الهوية في بغداد.

وذكر المصدر انه “تم العثور على جثة رجل مجهول الهوية مرمية بين الاشجار مابين السياج الخارجي للقصر والشارع العام ضمن ساحة الدلال في منطقة الاعظمية”، مشيرا ان “الجثة بدت عليها اثار كدمات وبقع دم”.

واوضح انه “تم العثور على جثة مجهولة الهوية مرمية اسفل جسر الأئمة دون اثار شدة خارجية حسب اخبار خبير الادلة الجنائية وفاة مشتبه بها وعدم اعطاء اسباب الوفاة والتقرير يكون عن طريق الطب العدلي”.