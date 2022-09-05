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اعتقله الحشد الشعبي.. القضاء يحكم على مسؤول مفارز “داعش” الارهابي بالإعدام


أصدر القضاء العراقي، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقا حتى الموت على مسؤول مفارز “داعش” الارهابي الذي اعتقله الحشد الشعبي.

وذكرت مديرية إعلام الحشد في بيان أن “القضاء العراقي، أصدر حكما بإعدام مسؤول المفارز الإرهابية في تنظيم داعش الإرهابي الذي تمكن الحشد الشعبي من إلقاء القبض عليه في وقت سابق”.

وأضافت، أن “الإرهابي المدان يعد أحد أبرز اعضاء تنظيم داعش الإرهابي، حيث كان ينتمي الى ما يسمى (قاطع جنوب بغداد) بصفة مسؤول مفارز والتي قامت بالعديد من عمليات استهداف ارتال القوات الأمنية واغتيال المواطنين والتهجير الطائفي للعوائل والخطف والمساومة”.

وتابعت المديرية “كما انتمى المدان سابقا الى تنظيم “القاعدة” الإرهابي وشارك في العديد من العمليات الإرهابية ضد الجيش العراقي”.

وأشارت إلى أن “الإرهابي تم إلقاء القبض على الإرهابي المذكور بخطة استخبارية نوعية مع ملاحقة ورصد رقمي وكمين محكم من قبل مديرية الأمم”.

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