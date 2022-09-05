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السورجي: مبادرة الحلبوسي فيها نوع من الانحياز غير القانوني والدستوري


رأى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الاثنين، أن مبادرة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فيها نوع من الانحياز غير القانوني والدستوري.

وقال السورجي في حديث صحفي إننا “في الاتحاد الوطني الكردستاني سوف نحضر الجلسة الثانية للحوار الوطني مع الرئاسات الثلاثة مع مصطفى الكاظمي وبرهم صالح ومحمد حلبوسي ونحن منذ اول جلسة  ولحد هذه اللحظة موقفنا واضح وصريح ونحث على التقارب مع من جميع الكتل السياسية و التفاهم وحل المشاكل والاسراع بتشكيل حكومة عامة شاملة تتشكل في العراق“.

واضاف ان “مبادرة الكاظمي اذا لم تكن فيها ضرر لجهة تخصنا او ردود فعل سلبية فنحن مع اي مبادرة او طرح يكون قانونيا ودستوريا وتصب في المصلحة العامة للشعب العراقي فنحن معها ونؤيدها، ولكن اذا كان العكس فستكون لنا مواقف اخرى مثل مبادرة الحلبوسي التي فيها نوع من الانحياز غير القانوني والدستوري“.

 

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