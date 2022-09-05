الأخبار

جلسة الحوار الوطني الثانية تنتهي بـ6 مخرجات


اليوم الاثنين، مخرجات الجلسة الثانية للحوار الوطني التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في بيان  انه "استمراراً لمبادرة الحوار الوطني، اجتمعت الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين (5 أيلول 2022)؛ لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق".

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على ما يأتي:

1ـ أكد المجتمعون أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.

2ـ قرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية.

3- أكد المجتمعون على تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية.

4ـ جدد الاجتماع دعوة الإخوة في التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.

5ـ أكد المجتمعون ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التأريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية.

6ـ شدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة تطيح بمدير الأمن الوطني في ميسان "متلبساً بالرشوة"..
جلسة الحوار الوطني الثانية تنتهي بـ6 مخرجات
العمليات المشتركة في كركوك تنفي تعرض قائدها الى حادث سير
خبير يوضح الأطر القانونية بشأن الطعن باستقالة الكتلة الصدرية
سحب يد مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية
الدفاع توجه دعوة هامة للمفسوخة عقودهم
قيادي بالفتح: شروط الحلبوسي جاء بصيغة أمر وهي تجاوز على الشيعة
مقتل إرهابي واعتقال آخر في وكر بسلسلة جبال حمرين
المالية تخاطب الوزارات العراقية لتثبيت موظفي العقود
الحلبوسي يطرح 10 نقاط لاعتمادها في جلسات الحوار المقبلة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنت مقال رائع بارك الله بك ...
الموضوع :
روح المهدي سُبيَت مرتين! 
عراق الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام : السلام عليكم ....ربما ماتم ذكره بالمقال صحيح تاريخيا ولكن كل الجبناء القتلة المجرميين الذين قاتلوا الإمام ابي ...
الموضوع :
مطلوب القبض على هؤلاء..!
وردة : في الحقيقة قولك عن الإيذاء مغلوط، لأن الأنفس لا يعلمها الا الله وأغلب من أعرفهم سيئي حظ ...
الموضوع :
" سوء الحظ (التابعة) "
علي : منحرف عقائديا وخارج على امام زمانه الامام الصادق عليه السلام ومدعي الامامه بل وادعى ان ابنه محمد ...
الموضوع :
محافظ النجف الاشرف يزور مرقد (عبد الله ابو نجم) (رض) ويتابع مع سدنته مشاريع الاعمار والتاهيل
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
فيسبوك