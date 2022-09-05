الأخبار

العمليات المشتركة في كركوك تنفي تعرض قائدها الى حادث سير


نفى المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ كركوك، اليوم الاحد، تعرض قائدها الى حادث سير.

وذكر اعلام، المقر في بيان انه “تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن تعرض قائد المقر المتقدم لعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي إلى حادث سير في كركوك اذ اننا ننفي هذا الخبر نفيا قاطعاً وأن السيد قائد العمليات مستمر بتفقد النقاط والسيطرات في محافظة كركوك”، داعياً وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى “توخي الدقة بنشر الأخبار”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العمليات المشتركة في كركوك تنفي تعرض قائدها الى حادث سير
خبير يوضح الأطر القانونية بشأن الطعن باستقالة الكتلة الصدرية
سحب يد مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية
الدفاع توجه دعوة هامة للمفسوخة عقودهم
قيادي بالفتح: شروط الحلبوسي جاء بصيغة أمر وهي تجاوز على الشيعة
مقتل إرهابي واعتقال آخر في وكر بسلسلة جبال حمرين
المالية تخاطب الوزارات العراقية لتثبيت موظفي العقود
الحلبوسي يطرح 10 نقاط لاعتمادها في جلسات الحوار المقبلة
مصدر مطلع : تسع وعشرون قضية رُفعت ضد وزير النفط العراقي
الاطار يحدد موقفه من دعوى حل البرلمان ويدعو لتجاوز الفتن
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنت مقال رائع بارك الله بك ...
الموضوع :
روح المهدي سُبيَت مرتين! 
عراق الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام : السلام عليكم ....ربما ماتم ذكره بالمقال صحيح تاريخيا ولكن كل الجبناء القتلة المجرميين الذين قاتلوا الإمام ابي ...
الموضوع :
مطلوب القبض على هؤلاء..!
وردة : في الحقيقة قولك عن الإيذاء مغلوط، لأن الأنفس لا يعلمها الا الله وأغلب من أعرفهم سيئي حظ ...
الموضوع :
" سوء الحظ (التابعة) "
علي : منحرف عقائديا وخارج على امام زمانه الامام الصادق عليه السلام ومدعي الامامه بل وادعى ان ابنه محمد ...
الموضوع :
محافظ النجف الاشرف يزور مرقد (عبد الله ابو نجم) (رض) ويتابع مع سدنته مشاريع الاعمار والتاهيل
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
فيسبوك