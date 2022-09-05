العمليات المشتركة في كركوك تنفي تعرض قائدها الى حادث سير

نفى المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ كركوك، اليوم الاحد، تعرض قائدها الى حادث سير.

وذكر اعلام، المقر في بيان انه “تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن تعرض قائد المقر المتقدم لعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي إلى حادث سير في كركوك اذ اننا ننفي هذا الخبر نفيا قاطعاً وأن السيد قائد العمليات مستمر بتفقد النقاط والسيطرات في محافظة كركوك”، داعياً وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى “توخي الدقة بنشر الأخبار”.