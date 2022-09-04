الدفاع توجه دعوة هامة للمفسوخة عقودهم

وجهت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، دعوة هامة للمفسوخة عقودهم من منتسبي الوزارة لعودتهم مرة اخرى.

وذكرت الوزارة في بيان ، أنه " بناء على ما أقره مجلس النواب، وطبقاً لأحكام البند أولاً من المادة 61 والبند ثالثاً من المادة 73 من الدستور العراقي والخاصة بإصدار قانون رقم 2 لسنة 2022 الخاص بالدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي تضمّن فقرة خاصة بإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الأجهزة الأمنية.

وأضافت: "واستناداً الى التوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة وتنفيذاً لأمر وزير الدفاع، تؤكد الوزارة انه سيتم العمل خلال الأيام القليلة المقبلة بإعادة المفسوخة عقودهم من المنتسبين، وحسب الاستمارة التي سيتم اطلاقها قريباً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها".

ودعت وزارة الدفاع جميع المنتسبين ممن فُسخت عقودهم الى "متابعة الموقع الإلكتروني الخاص بها لغرض ملء هذه الاستمارة عند إطلاقها".