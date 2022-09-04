قيادي بالفتح: شروط الحلبوسي جاء بصيغة أمر وهي تجاوز على الشيعة

رفض القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي , الاحد , النقاط التي طرحها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشان الحوار الوطني كون الطرح جاء بصيغة الامر وهذا يعد تجاوزا على استحقاق المكون الشيعي , مشيرا الى ان الحلبوسي قد جامل الكرد من خلال تجاوزه على قرار المحكمة الاتحادية النافذ بشان النفط والغاز .

وقال الفتلاوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان " النقاط التي عرضها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي جاءت بصيغة الامر حيث يشير بكل نقطة كلمة ( نطلب ) وهذا بالتأكيد ستكون موضع رفض من قبل القوى السياسية الشيعية ان لم نقل تجاوزا صريحا على استحقاقهم في العملية السياسية " .

وأضاف ان " من بين النقاط التي أوردها الحلبوسي فيما يتعلق بالنفط وغاز الاقليم مجاملة صريجة وتجاوز على قرار المحكمة الاتحادية النافذ الواجب التنفيذ على الجميع " .

وأوضح الفتلاوي، ان " أي حوار وطني يجب ان لايكون مشروطا وانما هو أصلا تبادل الرؤى ولايجوز للمكون السني او الكردي التدخل باي صيغة بشان استحقاق المكون الشيعي في تشكيل الحكومة وهذا ما حاول به الحلبوسي في نقاطة المعلنة اليوم " .

وأكد الحراك الشعبي في محافظة الانبار في وقت سابق، رفضه القاطع لاجراء انتخابات مبكرة قبل ان يتم تشكيل حكومة جديدة, مشيرا الى ان النقاط التي عرضها رئيس مجلس النواب الحلبوسي تخص السيادة ولاتمثل المكون السني.

وكان رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي اقترح 10 شروط من اجل البدء بالحوار الوطني في مقدمتها اجراء انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها نهاية العام المقبل واختيار حكومة كاملة الصلاحية.