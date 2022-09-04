اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، مقتل إرهابي واعتقال آخر في وكر بسلسلة جبال حمرين.

وذكر بيان للخلية، ان “العمل المهني الذي يقوم به الشجعان في جهاز المخابرات الوطني، كان ومازال يحقق أهدافه المرسومة، فبعد ان شرع الأبطال في هذا الجهاز، يوم أمس، برصد وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، وتزويد الشجعان في صقور الجو في طيران القوة الجوية الأبطال، بمعلومات دقيقة تم تنفيذ ضربة جوية استهدفت خلالها هذا الوكر بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة”.

وتابع “بعد أن خرجت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين لتفتيش المكان المستهدف تمكنت من القاء القبض على إرهابي وقتل إخر والعثور على حزام ناسف ودراجة نارية وعبوة ناسفة وبندقيتين”.

واضاف “ستواصل قواتنا الأمنية عملياتها النوعية والاستباقية ضد ما تبقى من العناصر الإرهابية المنهزمة”.