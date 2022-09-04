المالية تخاطب الوزارات العراقية لتثبيت موظفي العقود

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن مخاطبتها “الجهات ذات العلاقة” للاسراع بتزويدها بالجداول التفصيلية لغرض الاسراع بتثبيت العقود.

وقالت الوزارة في بيان ، أنها “خاطبت اليوم ٢٠٢٢/٩/٤ الجهات ذات العلاقة لتزويدها بالجداول التفصيلية لاستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت العقود ممن لديهم خدمة سنتين فأكثر”.

ودعت الوزارة الى “ارفاق جداول تفصيلية خاصة بالدوائر الممولة ممن تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة لإحتساب كلف الموما اليهم ، اما فيما يخص دوائر وشركات التمويل الذاتي التي لا تتلقى تمويلا من الخزينة العامة للدولة ، يتم تقديم تأييد بتوفر التخصيص المالي او السيولة النقدية المتوفرة لديها”.

واضافت الوزارة بأنه “يتم المصادقة على المحضر المدقق من قبل مدير عام الشركة او الدائرة ومدير القسم المالي ومدير الموارد البشرية ومدير التدقيق والمصادق عليه من قبل السيد الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظط”.