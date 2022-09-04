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الحلبوسي يطرح 10 نقاط لاعتمادها في جلسات الحوار المقبلة


طرح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، عشرة نقاط هامة لاعتمادها في جلسات الحوار المقبلة من بينها انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الحلبوسي في تغريدة على موقع "تويتر" "يجب أن يتمضن جدول اعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة جملةً من الامور التي لايمكن أن تمضي العملية السايسية دون الاتفاق عليها وهي:

ـ تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام الحالي.

ـ انتخاب رئيس الجمهورية.

- اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب ولاواه السياسية.

- إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجـل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010.

- إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية.

ـ إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.

ـ تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.

ـ إعادة انتشـار القـوات العسكرية والأمنيـة بجميـع صنوفهـا، وتتولى وزارة الداخليـة حصـرا الانتشـار وفـرض الأمـن في المـدن كافة، وتكـون بقيـة القـوات في مكانهـا الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددهـا القيادة العسكرية والأمنيـة مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ.

ـ العـودة الفوريـة لجميـع النازحيـن الأبرياء الذيـن هـجـروا مـن ديارهـم ولـم يتمكـنـوا مـن العودة إليها حتى الآن.

ـ تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معـلـن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز.

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