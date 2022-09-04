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مصدر مطلع : تسع وعشرون قضية رُفعت ضد وزير النفط العراقي


كشف مصدر مطلع اليوم الأحد، عن مجمل عدد القضايا المسجلة بحق وزير النفط (إحسان عبد الجبار) في هيئة النزاهة، مؤكداً أنها بلغت(٢٩) قضية جزائية أحيلت إلى القضاء.

وأشار المصدر إلى “إحالة هيئة النزاهة (٢٩) قضية بحق وزير النفط الحالي المدير العام السابق لشركة نفط البصرة إلى القضاء، وذلك بعد استكمال الهيئة إجراءاتها التحقيقية في كافة القضايا”.

وأوضح أن “القضايا التي ما زالت قيد التحقيق بلغت (٧) قضايا، فيما أحيلت (٣) قضايا إلى محكمة تحقيق أخرى، مبينا أن عدد القضايا التي تم إغلاقها من قبل القضاء بلغ (١٩) قضية”.

واختتم بأن “القضايا المتهم بها وزير النفط توزعت التهم فيها بين تجاوز صلاحياته، والإهمال الوظيفي الذي تسبب بهدر المال العام، وتسريب وثائق وإفشاء أسرار الجهة التي يعمل فيها، والتلاعب في مناقصات وفرض شركات كمقال ثانوي في التعاقد مع بعض الشركات العالمية، فضلاً عن التواطؤ مع شركات أجنبية، والامتناع عن تنفيد قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص تسليم النفط المصدر من أراضي إقليم كردستان”.

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