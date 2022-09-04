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الاطار يحدد موقفه من دعوى حل البرلمان ويدعو لتجاوز الفتن


حدد الاطار التنسيقي، اليوم الأحد، موقفه من دعوى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، فيما دعا القوى السياسية الى التكاتف لتجاوز الفتنة والخلافات.

وقال النائب عن الائتلاف محمد السوداني في حديث ل / المعلومة /، إن "الاطار التنسيقي يؤمن بدولة المؤسسات ويعتبر المحكمة الاتحادية الحصن الاخير للعملية السياسية والنظام الديمقراطي"، فيما أكد أنه "يحترم القرارات التي تصدرها سلطة القضاء". 

وأضاف، أن "المرحلة التي تمر بها البلاد صعبة وتحتاج الى تكاتف جميع القوى السياسية لتجاوز الفتنة والخلافات"، مبينا ان "قرار المحكمة الاتحادية ومهما يصدر عنها بشأن دعوى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة سيكون محط احترام الاطار التنسيقي".

وأوضح النائب عن الاطار التنسيقي أن " وضع البلد يحتم على الجميع التوجه نحو الحوار والتوافق للخروج من الازمة الراهنة، حيث لايمكن لاي كتلة سياسية ان تتفرد في السلطة واتخاذ القرارات، والعملية السياسية لا تبنى الا من خلال مشاركة الجميع".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أجلت، البت في طلب حل مجلس النواب المقدم من قبل التيار الصدري، إلى اليوم الخميس.

ويذكر ان المحكمة الاتحادية ومنذ بدء العملية السياسية الجديدة الى يومنا الحالي اتخذت قرارات مهمة في عدة قضايا وفصلت بين السلطات الاخرى، مثل قانون النفط والغز في اقليم كردستان، وهو ما عزز مكانتها لدى الطبقة السياسية والشعب العراقي.

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الاطار يحدد موقفه من دعوى حل البرلمان ويدعو لتجاوز الفتن
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