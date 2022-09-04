الاتحاد: لا جديد حول رئاسة الجمهورية

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الأحد، أنه لايوجد تقدم وجديد بما يخص منصب رئاسة الجمهورية، فيما أشار الى أن حل معضلة تحديد جلسة للبرلمان، ستكون الخطوة الأولى للبدء بمرحلة المفاوضات.

وقال آلي في حديث ل /المعلومة/ إنه "لايوجد جديد بما يخص منصب رئاسة الجمهورية فالمفاوضات حاليا متوقفة بانتظار تحديد موعد من قبل رئاسة البرلمان لعقد جلسات المجلس".

وأضاف أن "المعضلة الآن ليست بمنصب رئاسة الجمهورية، بل بعدم اتفاق الكتل السياسية على تحديد لموعد لجلسة البرلمان، ونحن نتظر مبادرة سياسية للخروج من الأزمة الحالية".

وأشار آلي إلى أن "حل معضلة تحديد جلسة للبرلمان، ستكون الخطوة الأولى للبدء بمرحلة المفاوضات بين الحزبين الكرديين والاتفاق على منصب رئاسة الجمهورية".

وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي قد شدد على ضرورة التوجه للحوار الوطني الشامل لانهاء الازمة والذهاب باتجاه اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، لافتا الى ان البيت الكردي يشهد أجواء إيجابية للمضي بالعملية السياسية.

وقال الهركي لـ /المعلومة/، ان "برهم صالح مازال مرشح الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية ولم يتم التنازل عنه او تقديم اسم جديد لهذا المنصب".