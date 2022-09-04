النائب علي نعمة البنداوي يحذر من محاولات تشويه صورة الحشد عبر منصات إعلامية

حذر النائب علي نعمة البنداوي ، الأحد، من وجود مخطط خطير تقوده جهات خارجية من خلال تلفيق الاتهامات جزافا من أجل تشويه صورة الحشد الشعبي.

وقال البنداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "ما يحصل من اتهامات وإساءة للحشد الشعبي أمر غير مقبول مرفوض خصوصا وأن الحشد مؤسسة رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف أن "الحشد الشعبي عقب تأسيسه يتعرض لهجمة تقودها منصات إعلامية خارجية لأجل تسقيطه من خلال نشر الأكاذيب"، مشيرا الى ان "المحاولات الإعلامية الخائبة لن تنال من عزيمة وقدرات الحشد الشعبي في تطهير آخر شبر من أرض العراق من رجس الدواعش".