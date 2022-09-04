الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابيين اثنين في الانبار ونينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تمكن مديرية الاستخبارات العسكرية من القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين للقضاء في الانبار ونينوى.

وذكرت الخلية في بيان انه "بعمليتين منفصلتين نفذتا استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي استخبارات الفرقتين العاشرة والسادسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من الوية الفرق ذاتها والتابعة لقيادة القوات البرية، اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب".

وأضاف البيان، أن "عمليات القبض نفذت احدهما في سيطرة الشهيد اوس مدخل سامراء-الانبار، والاخر في سيطرة الشهيد سبهان مدخل محافظة نينوى ".

وأشار الى ان "المتهمين تم تسليمهما الى جهات الطلب اصوليا بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهما".