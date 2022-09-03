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موجهاً شكره لهم..تجمع عشائري: حكمة قادة الحشد انهت الازمة


وجه عضو مجلس عشائر جنوب كركوك إبراهيم الحمداني، السبت، شكره الخاص للحشد الشعبي لعدم تدخله بالأزمة الأخيرة.

وقال الحمداني في حديث ل / المعلومة /، إن "هناك أطرافا سياسية أرادت جر الحشد الشعبي لمنزلق الفتنة والاقتتال، ولكن بحكمة قادة الحشد فقد تجاوزا الأزمة وهذا الأمر يحسب لهم".

وأضاف أن "الحشد الشعبي سيبقى المؤسسة الرصينة التي قدمت التضحيات الكبيرة في سبيل تحرير العراق من سيطرة عصابات داعش الإرهابية، واليوم سطر ملاحم كبيرة في الحفاظ على وحدة العراق".

وأشار إلى أن "عشائر كركوك تساند مواقف الحشد وتدعو لضرورة الابتعاد عن لغة التصعيد والاتهامات لهذه المؤسسة العريقة".

وكان عدد من السياسيين وشيوخ العشائر قد أثنوا على مواقف الحشد الشعبي في الحفاظ على وحدة العراق، وتجاوز الأزمة الأخيرة.

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