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النائب عن الفتح معين الكاظمي يكشف عن تفاصيل اجتماع الاطار امس


كشف النائب عن تحالف الفتح، معين الكاظمي، اليوم السبت، عن  تفاصيل اجتماع الاطار التنسيقي الذي عقد امس في منزل المالكي.

وقال الكاظمي في حديث صحفي، إنه “كان محور الحديث في اجتماع الاطار التنسيقي حول متطلبات المرحلة القادمة وضرورة التهدئة والاتجاه نحو الحوار الوطني الشامل للوصول الى خارطة طريق وخطوات طمأنة لكل الاطراف لسلوكها للوصول الى التطبيقات الدستورية المطلوبة“.

واضاف انه “ولم يتم اصدار بيان عن الاطار التنسيقي التزاماً بالصمت السياسي الذي دعى له الحاج هادي العامري رئيس تحالف الفتح“.

يشار الى ان قادة الاطار التنسيقي عقدوا مساء امس الجمعة اجتماعا في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

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النائب عن الفتح معين الكاظمي يكشف عن تفاصيل اجتماع الاطار امس
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