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معهد واشنطن: كبار الضباط البعثيين قادوا تنظيم "داعش"الارهابي


اعتبرت دراسة اظهرها كتاب جديد عن داعش الارهابي بعنوان "جنود نهاية الزمان" صدر عن معهد واشنطن ان داعش اعتمدت على ايديولوجية نهاية العالم وغالبا ما يعزى نجاحها في البداية الى وجود عدد من الضباط البعثيين في داخلها. 

وذكر التقرير  انه "وبحسب مؤلف الكتاب ايدوليفي فان اجتياح التنظيم الارهابي لعدد من المناطق في العراق وسوريا بسرعة كبيرة سببه الوحشية والدعاية التي روجت للتنظيم بالاضافة الى العقائد التي طورها الارهابيون ذوي الخبرة الناطقين بالروسية وضباط نظام صدام السابقين". 

واوضح التقرير فانه " وبحسب الدراسة فان تقييم الفعالية العسكرية لداعش يكشف أنها  ليست نتاج مخططين عسكريين مستوردين بل نتيجة للتطور الذي تحركه ساحة المعركة وتكييف التكتيكات والأدوات الإرهابية للحرب التقليدية" .   

وبين التقرير انه " في حين برز عدد من الضباط البعثيين في داعش ، لم تتطابق العقائد العسكرية لنظام صدام مع طريقة داعش في الحرب، حيث انخرطت داعش في هجمات ودفاعات سريعة الخطى ومرنة  في حين كانت العمليات التي يقودها البعثيون أكثر ثباتًا في دفاعها وأكثر صرامة في التخطيط".

واشار التقرير الى أنه " بينما جلب المقاتلون الشيشان المخضرمون مهارات مهمة وقادة ميدانيين لداعش ، يجادل المؤلف  بأن العديد من أفضل قادة داعش كانوا أيضًا من السكان المحليين ، لذلك يجد أنه من غير المحتمل أن يتم تفسير العقائد العسكرية لداعش على أنها نتيجة لقادة أجانب". 

وشدد على انه "في الوقت الذي تعلمت فيه داعش القتال كجيش تقليدي ، إلا أنها لم تحتفظ بالمركبات والتقنيات التقليدية التي ليس لديها وسيلة لدعمها ، وبدلاً من ذلك قامت بتكييف أسلحة إرهابية منخفضة التقنية للحرب المفتوحة".

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