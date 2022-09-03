هوشيار عبدالله يعلق بشأن التظاهرات الاخيرة: ما الذي يثبت أنهم تشرينيون؟

علق القيادي في حركة التغيير الكردية، هوشيار عبدالله، اليوم السبت، بشأن التظاهرات الاخيرة، متسائلا ما الذي يثبت أنهم تشرينيون؟.

وقال عبدالله في تغريدة عبر تويتر “ثورة تشرين كانت وستبقى ثورة عظيمة لايُحدد نجاحها أو اخفاقها بعدد المتظاهرين المتواجدين في الشارع. ولكن بصراحة، ألا تعتقدون أن أية حشود تستطيع حالياً الخروج في تظاهرات تحت يافطة تشرين تلبيةً لأوامر جهات سياسية؟! مع احترامي للمطالب المشروعة، ما الذي يثبت أنهم تشرينيون؟”.