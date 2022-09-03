’عبوة لاصقة’ تستهدف قيادياً تركمانياً في السليمانية

دانت الجبهة التركمانية السبت، تعرضاً عبر “عبوة لاصقة”، طال أحد كوادرها في السليمانية.

وقالت الجبهة في بيان ”ندين ونستنكر بأشد العبارات، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أحد كوادر مكتب الجبهة التركمانية العراقية في السليمانية، وذلك عبر عبوة لاصقة زرعت في سيارته صباح يوم السبت الموافق 3 ايلول 2022″.

وحملت الجبهة، “سلطات حكومة الإقليم والأطراف السياسية في السليمانية مسؤولية الحفاظ على حياة وأمن المواطنين التركمان في الإقليم وضرورة توفير الحماية اللازمة لمقرات الاحزاب والحركات السياسية التركمانية، وعدم السماح للجماعات الإرهابية المتطرفة أن تعشش في مناطق الإقليم و لكي لا تتخذ منها بؤراً إرهابية، وتخلق العنف والفوضى، وتستهدف الأمن العام من خلال هذه العمليات الاجرامية الارهابية المدانة”.