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خشان: أموال العراق سرقت عن طريق قانون الامن الغذائي


اكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم السبت، أن هنالك فقرات زجت في قانون الامن الغذائي كان الهدف منها هو سرقة مبالغ كبيرة من أموال العراق.

وقال خشان في حديث لـ/ المعلومة /، إن "الوثائق التي بين خلالها وزير المالية السابق سبب استقالته تؤكد أن هنالك مبالغ كبيرة من الأموال تم سرقتها عن طريق أضافة بعض الفقرات في قانون الامن الغذائي".

وأضاف، أنه "من الأموال التي تدور حولها شبهات الفساد في القانون هي المبالغ التي خصصت الى إعادة اعمار المناطق المحررة".

وتابع، أن "المسؤول الأول عن صندوق أموال المناطق المحررة متهم في العديد من ملفات الفساد ومنها صفقة سومر التي تورط بها العديد من السياسيين".

  وأشار إلى أن "الحكومة الحالية تأتي بخبراء صفقات الفساد وتعطيهم مناصب عليا ومسؤولة عن ملفات كبيرة جدًا في العراق". 

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