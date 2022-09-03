توضيح رسمي بشأن اعتداء امرأة على منتسب أمني في صلاح الدين

أوضحت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، بشأن اعتداء امرأة على منتسب أمني في محطة وقود القادسية داخل مدينة تكريت.

وقالت المديرية في بيان إنه "بالساعة٢٢٣٠من يوم ٢٠٢٢/٩/٢ حضر الى مركز شرطة القادسية التابع الى قسم شرطة تكريت المشتكي(ح .س م)المنسوب الى شرطة حماية النفط حيث طلب الشكوى ضد المدعوة(ص .س. م) والتي تروم الدخول عكس السير إلى محطة وقود القادسية التي كان مكلف بواجب رسمي في حمايتها".

وأشار البيان إلى أنه "عندما حاول المنتسب منعها قامت بالاعتداء عليه والتلفظ بكلام غير لائق والسب والشتم"، موضحة أنه "تم تقديم دعوة قضائية بالحادث وتم عرض الاوراق التحقيقية على قاضي التحقيق وقرر توقيفها وفق المادة(٢٢٩ ق ع) إذ نفذ امر القبض وايداعها التوقيف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".