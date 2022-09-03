عاجل : لحقدهم الدفين على ابرارنا الشهداء .... حرق هيئة الحشد الشعبي الخاصة بالجرحى والشهداء في ميسان
الأخبار

توضيح رسمي بشأن اعتداء امرأة على منتسب أمني في صلاح الدين


أوضحت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، بشأن اعتداء امرأة على منتسب أمني في محطة وقود القادسية داخل مدينة تكريت.

وقالت المديرية في بيان إنه "بالساعة٢٢٣٠من يوم ٢٠٢٢/٩/٢ حضر الى مركز شرطة القادسية التابع الى قسم شرطة تكريت المشتكي(ح .س م)المنسوب الى شرطة حماية النفط حيث طلب الشكوى ضد المدعوة(ص .س. م) والتي تروم الدخول عكس السير إلى محطة وقود القادسية التي كان مكلف بواجب رسمي في حمايتها".

وأشار البيان إلى أنه "عندما حاول المنتسب منعها قامت بالاعتداء عليه والتلفظ بكلام غير لائق والسب والشتم"، موضحة أنه "تم تقديم دعوة قضائية بالحادث وتم عرض الاوراق التحقيقية على قاضي التحقيق وقرر توقيفها وفق المادة(٢٢٩ ق ع) إذ نفذ امر القبض وايداعها التوقيف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خشان: أموال العراق سرقت عن طريق قانون الامن الغذائي
الحشد الشعبي يطيح بأحد عناصر "جيش العسرة" الارهابي في الموصل
توضيح رسمي بشأن اعتداء امرأة على منتسب أمني في صلاح الدين
النزاهة تضبط متهمين متلبسين بالرشوة في كركوك
الكهرباء تستثني كربلاء من القطع المبرمج
الامين العام لكتائب الامام علي مخاطبا ممارسي التحريض وزرع الفتن : اخطأنا بفتح صفحة جديدة معكم بعد دحر داعش"
عشائر ديالى: استهداف الحشد الشعبي هو اولى محاولات دفع العراق الى"التطبيع"
الاطار يكشف عن حوارات مع الاطراف الكردية والسنية لحسم هذا الملف
حقوق تدعو القضاء الى "وضع اليد" على اموال الأمن الغذائي
مقتل ارهابي حاول التعرض على المواطنين والقوات الأمنية في كركوك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنت مقال رائع بارك الله بك ...
الموضوع :
روح المهدي سُبيَت مرتين! 
عراق الإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام : السلام عليكم ....ربما ماتم ذكره بالمقال صحيح تاريخيا ولكن كل الجبناء القتلة المجرميين الذين قاتلوا الإمام ابي ...
الموضوع :
مطلوب القبض على هؤلاء..!
وردة : في الحقيقة قولك عن الإيذاء مغلوط، لأن الأنفس لا يعلمها الا الله وأغلب من أعرفهم سيئي حظ ...
الموضوع :
" سوء الحظ (التابعة) "
علي : منحرف عقائديا وخارج على امام زمانه الامام الصادق عليه السلام ومدعي الامامه بل وادعى ان ابنه محمد ...
الموضوع :
محافظ النجف الاشرف يزور مرقد (عبد الله ابو نجم) (رض) ويتابع مع سدنته مشاريع الاعمار والتاهيل
Tahir Baban : تحياتي لماذا لا تكتبون الأسماء الصريحة و تكتبون. ا ع ا ...
الموضوع :
القبض عى مطلوب للقضاء العراقي في الاردن
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
مانع الزاملي : سلمت اناملك ست ووفقك الله لهذا الطرح الرائع ...
الموضوع :
الميدان ليس لك وحدك..!
ابو اية : أحسنت عزيزتي لشعورك بالمسؤولية الدينية والعقائدية والعربية اتجاه شعبنا الفلسطيني والشعب المصري والعربي بوجه العموم الإ للأسف ...
الموضوع :
العرب؛ يوم حزين آخر..!
علي أكبر : اللهم صل على محمد وآل محمد ...
الموضوع :
صدور كتاب "ما وراء الطف" يبحث في أسرار معركة كربلاء
بيداء مهدي : رقيقة هي افكارك وما تسطرين ممتنة لكشكولك ...
الموضوع :
كشكول الامتنان..!
فيسبوك