الامين العام لكتائب الامام علي مخاطبا ممارسي التحريض وزرع الفتن : اخطأنا بفتح صفحة جديدة معكم بعد دحر داعش"

وجه الأمين العام لكتائب الإمام علي (ع) شبل الزيدي، اليوم السبت، رسالة الى "ممارسي التحريض وزرع الفتن"، فيما أكد أنهم حولوا الامكانات الاعلامية الى ادوات فتنة؛ لكي يقع السيف بين الاخوة.

وقال الزيدي في تغريدة على موقع "تويتر" : "الى الذين كانوا وما زالوا ومنذ خمسة عشر عاماَ يمارسون التحريض وزرع الكراهية، أنتم لا تمثلون العشائر ولا الفعاليات الاجتماعية في مناطقكم ولا أي منهج وطني، إنما تمثلون جهة نظر الدول التي جعلتكم تتاجرون بدماء ابناء وطنكم، أعطتكم الامكانات والمقدرات وكلفتكم بمهام زرع الفتن ونشر الكراهية".

وأضاف: "خطأنا الذي نأسف عليه اننا فتحنا أيدينا وقلوبنا لنبدا صفحة جديدة بعد ان دحرنا داعش التي كنتم أساساً في تنميتها، حيث كانت رؤيتنا أن المصالحة والحوار والشراكة وقبول الاخر هو اساس وجود وقوة العراق لينهض من جديد".