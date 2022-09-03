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عشائر ديالى: استهداف الحشد الشعبي هو اولى محاولات دفع العراق الى"التطبيع"


 اعتبرت شخصيات عشائرية في محافظة ديالى، السبت، محاولات اضعاف الحشد الشعبي بأنها تندرج ضمن محاولات دفع العراق الى التطبيع مع الكيان الصهيوني. 

وقال الشيخ عبدالله الجبوري أحد وجهاء المحافظة في حديث لـ/ المعلومة/،ان" الحشد الشعبي اسقط اجندة سقوط العراق بقبضة داعش الارهابي الذي انشئته المخابرات الامريكية وشكلت الفتوى المباركة سلاحا كبيرا في انقاذ وطن عمره 6 الاف سنة من مصير مجهول".

وأضاف الجبوري، ان "محاولات الاساءة او اضعاف الحشد الشعبي هي اجندة يحاول البعض من خلالها دفع العراق الى التطبيع مع الكيان الصهيوني".

من جانبه أكد الشيخ جلال العبيدي ان "يوما بعد آخر يتاكد بان كل ما يحدث في العراق ليس صدفة بل مخططات ثابتة تقودها جهات خارجية بدعم داخلي والهدف هو الحشد الشعبي بشكل مباشر".

وأشار العبيدي الى أن "الحشد الشعبي هو حجر الزاوية في مواجهة مخططات التطبيع وهذا ما يفسر الاجندة التي تحاول الاساءة له بين فترة واخرى والاتهامات التي تطال قيادته".

ولفت الى أن "وحدة العراق هي ببقاء الحشد الشعبي ودعمه للامن والاستقرار"، مؤكدا أن "اي اتجاه مغاير لذلك سيؤدي الى نتائج كارثية في البلاد".

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