حقوق تدعو القضاء الى "وضع اليد" على اموال الأمن الغذائي

دعا عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي ، السبت ، القضاء العراقي لوضع يده على قانون الأمن الغذائي لغرض الحفاظ على المال العراقي من السراق والفاسدين .

وقال الكرعاوي في حديث ل / المعلومة/، إن "النهب الممنهج للاموال المخصصة للامن الغذائي وتوظيفها لتنفيذ مخطط التآمر على العراق يحتاج وقفة جادة من القضاء العراقي ومن كل عراقي شريف".

وأضاف أن "تعطيل عمل اللجان النيابية اسهم في تقوية السراق والفاسدين من نهب المال العراقي في ظل الوضع المنفلت".

واعرب الكرعاوي عن أمله بـ"القضاء العراقي من اجل وضع اليد على القانون للحفاظ على الأموال المضمنة بقانون الأمن الغذائي من الهدر".